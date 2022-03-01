8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü davası: Cumhurbaşkanlığı'na ihbar amaçlı davetiye çıkarıldı

Beyoğlu'nda 8 Mart günü düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü' sırasında attıkları sloganlar gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş' suçlarından 17 kadının 7 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya katılan sanıklardan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan savunmasında, ilk kez yürüyüşe katıldığını belirterek "Dağılmamız yönünde hiçbir şekilde anons yapılmadı. En ön sıradaydım, anons yapılsa duyardım, beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar suçlamaları reddederken, avukatları derhal beraat talebinde bulundu. Mahkeme, derhal beraat talebini reddetti.



İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma öncesinde, kadınlar basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından duruşmaya, Zelal Buldan'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık ve avukatları katıldı.

Sanık Zelal Buldan savunmasında, "Ben feminist bir kadınım. Bu yürüyüşe ilk kez katıldım. Fakat bu yıldırma politikalarına rağmen bu son olmayacak. Geçen sene 8 Mart'ta yürüyüşte yaklaşık 1 saat boyunca oradaydım. Bulunduğum süre boyunca dağılmamız yönünde hiçbir şekilde anons yapılmadı. En ön sıradaydım, anons yapılsa duyardım, beraatimi istiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.



Sanık Merve Karakulakküçük ise, "Ben üçüncü kez katıldığım Feminist Gece Yürüyüşü'nde atılan sloganların bir politik eleştiri olduğunu düşünmekteyim. 20-30 bin kadının olduğu yürüyüşte atılan sloganların tespit edilmesi güçtür. Ben feminist bir kadınım ve erkek egemen şiddetinin karşısında durulan ve evrensel yapılan bu yürüyüşün bir suç olduğunu kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler. Sanık avukatları suçun unsurlarının oluşmadığını, hakaret değil, espri ve politik eleştiriler yapıldığını savunarak, derhal beraat talebinde bulundular. Sanık Sedef Özer de 8 Mart'ın meşru olduğunu ifade ederek, "Sadece alkış yaptığım ve bu Cumhurbaşkanına hakaret sayıldığı için kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Rezzan Kanat da yürüyüşe ilk defa katıldığını söyleyerek, "Birden fazla slogan atıldı, dağılma konusunda uyarıyı duymadım" diyerek beraat talep etti. Sanık Nimet Tanrıkulu da Feminist Gece Yürüyüşü'ne 19 yıldır katıldığını, ifade özgürlüğü kapsamında politik haklarını kullandıklarını belirterek beraat talebinde bulundu.



"Derhal beraat" talebini reddeden mahkeme, ifadeleri alınan sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verdi. İki sanık hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına ve bir sanığın zorla getirilmesine de karar verildi. Mahkeme, iddianame kapsamına göre Cumhurbaşkanlığı'na ihbar amaçlı davetiye çıkarılmasına da karar vererek duruşmayı 23 Eylül tarihine bıraktı. Duruşma sonrasında sanıklar adına avukat Meriç Eyüboğlu basın açıklaması yaptı. (DHA)