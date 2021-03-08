8 Mart Dünya Kadınlar Günü | Hollanda'da İstanbul Sözleşmesi temel alındı, istem dışı her türlü cinsel eylem 'tecavüz' sayılacak

Yusuf Özkan - Lahey, Hollanda

Hollanda'da, her türlü istem dışı cinsel eylem "tecavüz" olarak değerlendirilecek. İstemsiz seks ve tecavüz suçluları 4 yıldan 9 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacak. Şiddet, baskı ya da tehdit yoluyla gerçekleşen suçlarda bu ceza, 12 yıla kadar çıkabilecek.

Hollanda hükümeti, "karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişkinin suç sayılması gerektiğini" içeren, 2016 İstanbul Sözleşmesi'ni temel alarak, cinsel saldırı ve tecavüz suçlarını yeniden düzenledi.

Ülkede, daha önce tecavüz ancak ispat sonucu cezalandırılıyordu ve cezaların az olduğuna ilişkin bir tartışma sürüyordu.