T24 LogoT24 Logo
Magazin

8 mankenle 8 ayrı kapak

Moda ve yaşam tarzı dergisi Love, son sayısında ilginç bir uygulamaya imza attı.8 supermodelle çekim yapan dergi, 8 ayrı kapakla piyasaya çıkacak.

03 Şubat 2010 02:00

58 supermodelle çekim yapan moda ve yaşam tarzı dergisi Love,  8 ayrı kapakla piyasaya çıkacak.

 
Foto Galeri
Moda ve yaşam tarzı dergisi Love, son sayısında ilginç bir uygulamaya imza attı.
8 supermodelle çekim yapan dergi, 8 ayrı kapakla piyasaya çıkacak. Kate Moss, Naomi Campbell, Lara Stone, Natalia Vodianova, Amber Valetta, Jeneil Williams, Kristen McMenamy ve Daria Werbowy'nin çıplak olarak verdiği kapak pozlarını ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggott çekti. Derginin editörlerinden Katie Grand, kapak pozu veren mankenlerin dünyanın en güzel kadını olarak tanınan mankenler arasından seçildiğini söyledi. Grand ünlü mankenlerin birebir aynı pozu verdiklerini de sözlerine ekledi. Fotoğrafçı Mert Alaş ise "Bu ünlü mankenlerin çıplak pozlarını çekmek çok ilginçti. Hepsi aynı pozu verdiler ama hepsi tamamen farklıydı. Ama ortak noktaları hepsinin de çok güçlü görünmeleriydi" diye konuştu.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24