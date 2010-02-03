8 mankenle 8 ayrı kapak

8 supermodelle çekim yapan moda ve yaşam tarzı dergisi Love, 8 ayrı kapakla piyasaya çıkacak.





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Moda ve yaşam tarzı dergisi Love, son sayısında ilginç bir uygulamaya imza attı.

8 supermodelle çekim yapan dergi, 8 ayrı kapakla piyasaya çıkacak. Kate Moss, Naomi Campbell, Lara Stone, Natalia Vodianova, Amber Valetta, Jeneil Williams, Kristen McMenamy ve Daria Werbowy'nin çıplak olarak verdiği kapak pozlarını ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggott çekti. Derginin editörlerinden Katie Grand, kapak pozu veren mankenlerin dünyanın en güzel kadını olarak tanınan mankenler arasından seçildiğini söyledi. Grand ünlü mankenlerin birebir aynı pozu verdiklerini de sözlerine ekledi. Fotoğrafçı Mert Alaş ise "Bu ünlü mankenlerin çıplak pozlarını çekmek çok ilginçti. Hepsi aynı pozu verdiler ama hepsi tamamen farklıydı. Ama ortak noktaları hepsinin de çok güçlü görünmeleriydi" diye konuştu.