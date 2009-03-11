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Politika

8 maddede AKP'yi yok etme yöntemi

Sebahattin Önkibar, muhalefet partilerine yol gösterdi. AKP'yi bitirmek için olmazsa olmazları sıraladı.

11 Mart 2009 02:00

Yeniçağ yazarı Sebahattin Önkibar, muhalefet partilerine yol gösterdi. AKP'yi bitirmek için olmazsa olmazları sıraladı. İşte o maddeler:



1) AKP ile din ve laiklik üzerinden muhalefet edilmemeli ki çok şükür bugün bu yapılmıyor.

2) AKP'nin küresel baronlara ve Haçlı ittifakına teslimiyeti dillendirilmeli, ancak bunu ağırlıkla Saadet Partisi yapmalı ya da Saadet'in bu yöndeki görüşleri gazete ve TV'lere yansıtılmalı. Saadet'in alacağı her oy AKP'den kopma demektir. Dolayısı ile milli olduğu tarih önünde tescillenen SP'ye açıktan destek olunmalıdır.

3) Seçim gündemi ana tema olarak işsizlik ve pahallığa taşınmalı ve AKP'nin tedbir almadığı tezi ajite edilerek işlenmelidir.

4) Bu bağlamda AKP'nin yakınlarını zengin etmesi ve yolsuzluklar ortaya konmalıdır.

5) AKP'nin istismarcılığı dillendirilmeli. Mesela Irak'ta katledilen 1 milyon Müslüman'a neden kayıtsız kaldığı sorulmalı. Bu şekilde Gazze oyunu tamamen bozulacaktır.

6) Medya AKP'lilerin halktan gördüğü tepkileri yansıtmalı, ekonomik kaos tablosunu toplumun dikkatine sunmalıdır.

7) Muhalefet 30 Mart sabahında zam sağanağının başlayacağını dillendirerek doların 2 lirayı aşacağını söylemelidir. 1994 Nisan'ındaki kaos ile bu durum örneklenmelidir.

8) AKP'nin ANAP misali sonunun geldiği ve devrinin bittiği imajı verilmeli ve seçmene ceza kesmesi önerilmelidir.

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