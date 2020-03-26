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8 madde uyuşturucu kapsamına alındı

26 Mart 2020 09:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla 8 madde ve türevi "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu. Karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte uyuşturucu madde kapsamına alınan maddeler şöyle:

- PBPP adı ile bilinen piperazine

- Isotonitazene adı ile bilinen ethanamine

- SL-164 adı ile bilinen quinazolinone

- 1cp-LSD adı ile bilinen carboxamide

- Nitromethaqualone adı ile bilinen methylquinazolin-4one

- 2C-B isomer veya 4-Br-DM-1-PEA adı ile bilinen ethanamine

- Ro 07-4065 adı ile bilinen benzodiazepin-2-one

- 2F-viminol adı ile bilinen ethan-1-ol

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