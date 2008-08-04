8 kritik isimden 4'ü emekli oldu

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 4 gün süren ağustos ayı olağan toplantısından çıkan kararlar çerçevesinde bazı terfi ve emeklilik işlemleri dikkat çekti.

Kaydedilen bir konuşması internet video paylaşım sitesi Youtube'de yayınlanan Genelkurmay Başkanlığı Elektronik Sistemler Komutanı Tuğgeneral Münir Erten emekli edildi. Ses kaydı yine Youtube'de yayınlanan Deniz Kuvvetleri Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Sağdıç ise bir üst rütbeye terfi ettirilerek, koramiral oldu. Sağdıç'ın terfisi, değerlendirmede Youtube'a kayıtların düşmesinin dikkate alınmadığı yorumlarını öne çıkardı.

YAŞ toplantısında, 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general-amiral bir üst rütbeye terfi ettirilirken, 46 general-amiralin görev süreleri ise bir yıl uzatıldı. 46 albay da terfi alarak, ilk defa general ya da amiral oldu.



Plaketçi paşa emekli



YAŞ'ta 7 korgeneral içinden 2 korgeneral orgeneralliğe terfi ettirildi. Korgeneraller Hasan Memişoğlu, Nusret Taşdeler ile Şemdinli olayları sırasında Van Kolordu Komutanlığı görevinde bulunan Selahattin Uğurlu'nun görev süreleri ise bir yıl uzatıldı. Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin'e verdiği plaket ile gündeme gelen Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Zekeriya Öztürk de emekliye sevkedildi.



Nogaylaroğlu temditli



Geçen yıl Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen ve Türkiye'nin Irak'a saldırısı ile İstanbul'da bombalı eylem yapılması ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Tülay Tuğcu'ya mahkeme önündeki bombalı suikast eyleminde bulunulmasını içeren 'felaket senaryosu'nun ele alındığı toplantıya, Türkiye'nin ABD'deki savunma ataşesi sıfatıyla katılan Tuğgeneral Bertan Nogaylaroğlu da terfi alamadı. Nogaylaroğlu, görev süresi bir yıl uzatılan tuğgeneraller arasında yer aldı.



