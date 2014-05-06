8 kız daha kaçırıldı



Yaşları 12 ile 15 arasında değişen kızların ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Warabe köyünden kaçırıldığı belirtiliyor.

Köy sakinlerinden Lazarus Musa sabahın erken saatlerinde köye silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendiğini belirtti. Musa, şahısların iki askerî araçla köye geldiklerini ve rastgele ateş açtıklarını söyledi. Silahlı kişilerin köydeki yiyecek ve hayvanları gasp ettikleri, kızları yanlarına alarak köyü terk ettikleri kaydediliyor. Açılan ateşte ölen ya da yaralanan olmadı.

Sahara Reporters adlı gazeteye göre radikal İslamcılar aynı zamanda Kamerun sınırı yakınlarında polis kontrol noktalarına da saldırılarda bulundu.

Boko Haram dün 200'den fazla öğrencinin kaçırılması eylemini üstlenmişti. Birleşmiş Milletler, Boko Haram'ın açıkladığı gibi kaçırdığı kızları satması halinde insanlığa karşı suç işlemekten yargılanacağını duyurdu.