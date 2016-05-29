T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

8. Kitap Günleri, Haydarpaşa’da başlıyor

1 Haziran'da başlayacak etkinliğe Selim İleri onur konuğu olarak katılacak

29 Mayıs 2016 23:55

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Kitap Günleri 1 Haziran’da Haydarpaşa'da başlıyor. 8. Kitap Günleri'nin onur konuğu kent kimliğine katkılarından dolayı Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim İleri olacak.

Kültür Servisi’nin haberine göre, tarihi Haydarpaşa peronlarında gerçekleşecek Kitap Günleri ile ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Türkiye’nin en önemli tarihi miraslarından birinde böyle bir etkinlik yapmak bizi heyecanlandırıyor” dedi. 8. Kitap Günleri 1 Haziran’da başlıyor. Saat 13:00’da gerçekleşecek açılışta Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, onur konuğu usta yazar Selim İleri ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynioğlu birer konuşma yapacak.

ETİKETLER

HaydarpaşaKitap GünleriKadıköy Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24