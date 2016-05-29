8. Kitap Günleri, Haydarpaşa’da başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Kitap Günleri 1 Haziran’da Haydarpaşa'da başlıyor. 8. Kitap Günleri'nin onur konuğu kent kimliğine katkılarından dolayı Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim İleri olacak.

Kültür Servisi’nin haberine göre, tarihi Haydarpaşa peronlarında gerçekleşecek Kitap Günleri ile ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Türkiye’nin en önemli tarihi miraslarından birinde böyle bir etkinlik yapmak bizi heyecanlandırıyor” dedi. 8. Kitap Günleri 1 Haziran’da başlıyor. Saat 13:00’da gerçekleşecek açılışta Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, onur konuğu usta yazar Selim İleri ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynioğlu birer konuşma yapacak.