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Yaşam

8 kişiyle boğaza açılan lüks yatın yarısı sulara gömüldü

Lüks yattan inmeyi başaran 8 kişi durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi

10 Nisan 2015 11:31

İstanbul'da etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle Kabataş iskelesinde içinde 8 kişinin bulunduğu lüks yat batma tehlikesi geçirdi.

İstanbul'da dün gün boyu etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle akşam saatlerinde Üsküdar iskelesinden hareket eden içinde 8 kişinin bulunduğu lüks yat, denizde motor bölümünden su almaya başladı. 

Yatın kaptanı rotasını hemen Kabataş'taki Kadıköy-Adalar iskelesine çevirdi. 

Lüks yattan inmeyi başaran 8 kişi durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri bir kısmı suyun altında kalan yatın tamamen batmaması için iskeleye bağladı.

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