8 kişiyle boğaza açılan lüks yatın yarısı sulara gömüldü

İstanbul'da etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle Kabataş iskelesinde içinde 8 kişinin bulunduğu lüks yat batma tehlikesi geçirdi.

İstanbul'da dün gün boyu etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle akşam saatlerinde Üsküdar iskelesinden hareket eden içinde 8 kişinin bulunduğu lüks yat, denizde motor bölümünden su almaya başladı.



Yatın kaptanı rotasını hemen Kabataş'taki Kadıköy-Adalar iskelesine çevirdi.



Lüks yattan inmeyi başaran 8 kişi durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri bir kısmı suyun altında kalan yatın tamamen batmaması için iskeleye bağladı.