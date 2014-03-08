8 kişiyi öldüren El Kaide bağlantılı grup: Teknik arıza oldu, özür dileriz!

El Kaide bağlantılı bir grup Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 8 kişinin öldüğü bombalı saldırıda "teknik" bir sorun yaşandığını açıklayarak özür diledi.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Abdullah Azzam Tugayı'nın internette yayınladığı özür metninde, 19 Şubat'ta Beyrut'taki İran Kültür Ateşeliği'ni hedef alan "ikiz saldırıda patlamada kullanılan bombaya ait şarapnel parçalarının ana yola ulaşamayacak bir yerde patlaması amaçlanmıştı" ifadesi kullanıldı, "Azzam operasyonları Şiileri ve diğer mezhepleri hedef almaz" dendi.

Hedefin Hizbullah ve Lübnan'daki İran çıkarları olduğunu açıklayan grup, intihar eylemcilerinin sivilleri hedef almayacak şekilde eğitildiğini ancak ikinci patlamada teknik bir sorun yaşandığını savundu.

Açıklamada "İntihar bombacılarımıza her zaman dikkatli olmalarını ve hedefin dışındaki kişileri vurabilecek operasyonları iptal etmelerini tembihliyoruz" dendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki iki intihar saldırısında 8 kişi ölmüş, yüz yirmiden fazla kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında yakınlardaki bir yetimhanede kalan bir çocuk da vardı.

Abdullah Azzam Tugayı, 19 Kasım'da Beyrut'taki İran Büyükelçiliği önünde gerçekleşen ve 23 kişinin öldüğü intihar saldırısını da üstlenmişti.

Beklenmeyen özür

Orta Doğu'da bombalı saldırı düzenleyen grupların sivil kayıplarından ötürü özür dilemeleri alışılmış bir durum değil.

Son aylarda Lübnan'da Şii noktaları hedef alan ondan fazla saldırı düzenlendi. Saldırıların çoğunu Nusra Cephesi üstlendi. Suriye'de Beşşar Esed'e karşı savaşan grup, Lübnan'da İran destekli Hizbullah'ın Esed'in yanında savaşa katılması nedeniyle intikam aldıklarını ilan etti.

Suriye'de üç yıldır süren savaş nedeniyle Lübnan'da mezhep gerilimi arttı.