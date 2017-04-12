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Yaşam

8 kişiyi evlenme vaadiyle kandırdı: Adam mı öldürdük!

8 kişiyi evlendirme vaadiyle toplam 53 bin TL dolandıran 45 yaşındaki T.Y. yakalandıktan sonra “Adam mı öldürdük” dedi

12 Nisan 2017 21:23

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurup, evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını belirten vatandaşların şikayetlerini değerlendiren ekipler, dolandırıcılık yapan kişinin T.Y. olduğunu belirleyip peşine düştü. Yapılan operasyonda evinde yakalanan T.Y, gözaltına alındı.

T.Y'nin belli bir yaşın üzerinde uzun zamandır yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olan erkeklerle irtibata geçtiği, yanında bulunan kız kardeşi veya baldızının fotoğrafını gösterip, evlendirmeyi vadettiği belirlendi. T.Y.'nin bu yolla, evlilik öncesi bazı borçların ödenmesi gerektiğini belirttiği 8 kişinin toplam 53 bin TL parasını aldığı ve başka dolandırıcılık suçlarından da arandığı tespit edildi.

DHA’nın haberine göre Emniyet’te işlemleri tamamlanan T.Y, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. T.Y. ekip otosuna bindirilirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adam mı öldürdük" dedi. 

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