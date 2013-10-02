8 kişiden 1'inin aç olduğu dünyada nüfus 2100 yılında 11 milyar olacak!

Yapılan son araştırmaya göre, dünya nüfusu yüzyıl sonunda 11 milyara ulaşacak. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün son raporuna göre, dünyada her sekiz kişiden biri kronik açlık çekiyor. Yani dünya nüfusunun yüzde 12’si yeterli beslenemiyor.

Fransız Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'nün (INED) son çalışmasına göre, dünya nüfusu hızla artıyor. Araştırmaya göre, 2050 yılında dünya nüfusu 7 milyar 100 milyondan, 9 milyar 700 milyona çıkacak.

Araştırmanın en çarpıcı noktası ise yüzyıl sonunda ulaşılacak nüfus oranına ilişkin tahminler. Buna göre, bu yüzyıl sonunda dünya nüfusu 11 milyara ulaşabilir.

Sadece Asya'da 2050 yılına kadar nüfusun şu anki 4 miyar 300 milyondan, 5 milyar 200 milyona ulaşacağı kaydediliyor. Çin'in nüfusunun ise şimdi olduğu gibi 1 milyar 300 milyonda kalacağı, Hindistan'ın nüfusunun ise 1 milyar 200 milyondan 1 milyar 600 milyona yükseleceği kaydediliyor.

INED ayrıca 2050 yılında dünya nüfusunun dörtte birinin Afrika'da yaşayacağı tahmininde bulundu. Afrika kıtasındaki nüfusun 1 milyar 100 milyondan, 2 milyar 500 milyona çıkacağı ifade diliyor. Bunun nedeni olarak ise doğum oranının kadın başına 4,8 çocuğa denk gelmesi. Dünya ortalaması ise 2,5.

BM de daha önce yayınladığı bir araştırmada, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyar 600 milyona çıkacağı tahmininde bulunmuştu.

Sekiz kişiden biri aç

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporu, 2011-2013 yılları arasında dünyada 842 milyon kişinin kronik açlık çektiğini ortaya koydu. 2010-2012 yıllarında bu sayı 868 milyon civarındaydı. Dolayısıyla açlık çekenlerin sayısının 26 milyon kadar azaldığı kaydedildi.

Roma merkezli örgütün raporunda, veriler ışığında dünya genelinde sekiz kişiden birinin kronik açlık çektiğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Rapora göre, Afrika yetersiz beslenmenin en yaygın olduğu bölge olma özelliğini sürdürüyor. Kara kıta Afrika'da her beş kişiden birinin aktif ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için yeterli gıdaya erişim imkânı bulunmuyor.

Son 20 yılda bazı gelişmeler yaşansa ve açlık oranı yüzde 32,7'den yüzde 24,8'e düşmüş olsa da Sahra Altı Afrika, açlık oranlarında en kötü sırada yer alıyor.

Küçük bedenler açlığa dayanamıyor

Asya'nın güneyi ve Kuzey Afrika'da ise yavaş gelişmeler kaydedildiği ifade edildi. Asya'nın batısında ise iyileşme görülmediği ve 1990-1992 yıllarından bu yana açlık oranlarında artış olduğu belirtildi.

Latin Amerika ve Asya'nın doğusunda ise açlık oranlarında önemli azalma kaydedildiği ifade edildi. En hızlı ilerleme ise Asya'nın güneydoğusunda yaşandı. Bölgede açlık oranının 1990'da yüzde 31,1 civarında olduğu ve bu oranın artık yüzde 10,7'ye düştüğü açıklandı.

Deutsche Welle Türkçe