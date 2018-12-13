8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de gece yarsısı hava sıcaklığı eksi 3 dereye kadar düştü. Soğuk havayla birlikte etkili olan lodos fırtınası nedeniyle 4 ayrı mahallede toplam 8 kişi, sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Gün boyu etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece yerini şiddetli rüzgar ve kar yağışına bıraktı. Zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreyi bulunan lodos fırtınası nedeniyle Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Ziyagökalp Mahallesi\'nde 1, Melikgazi İlçesine bağlı Eskişehir Bağları\'nda 4, Kazımkarabekir Mahallesi\'nde 1 ve Anbar Mahallesi\'nde 2 olmak üzere toplam 8 vatandaş, sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 8 vatandaş, oksijen tedavisi uygulanarak, taburcu edildi