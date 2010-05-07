8. katta kulaklarından sallandı

T24- Olay Çin'de gerçekleşti. Duyulan çığlığın ardından olay yerine koşanlar şaşkınlık içinde bakakaldılar. Henüz 6 yaşında bile olmayan bir erkek çocuğu bir apartmanın penceresinin yanında uzanan demirlere kulaklarından asılı halde karşılarında duruyordu.
8 katlı apartmanda asılı biçimde ağlayan çocuğun hayatını kurtarmak için harekete geçildi. Kulaklarının demirlerden kurtulması halinde ölmesi kaçınılmaz olan küçük çocuk yardım görevlileri tarafından kurtarıldı.
Ming Ming isimli çocuğun, evde bulunan büyükbabasının pirinç almak üzere evden ayrılmasından sonra, ona bakmak için pencereye çıktığı öğrenildi.
Çocuğun şoka girmesi nedeniyle konuşamadığı, bu nedenle de nasıl olup da o halde kaldığını anlatamadığı bildirildi. (cnntürk)