8. katta kulaklarından sallandı

T24-



8 katlı apartmanda asılı biçimde ağlayan çocuğun hayatını kurtarmak için harekete geçildi. Kulaklarının demirlerden kurtulması halinde ölmesi kaçınılmaz olan küçük çocuk yardım görevlileri tarafından kurtarıldı.



Ming Ming isimli çocuğun, evde bulunan büyükbabasının pirinç almak üzere evden ayrılmasından sonra, ona bakmak için pencereye çıktığı öğrenildi.



Çocuğun şoka girmesi nedeniyle konuşamadığı, bu nedenle de nasıl olup da o halde kaldığını anlatamadığı bildirildi. (cnntürk)