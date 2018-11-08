8 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ
18.50 Fenerbahçe - Anderlecht
20.55 Genk - Beşiktaş
20.55 Akhisarspor - Sevilla
GALATASARAY
17.00 Galatasaray Kültür Sanat Derneği\'nin başkanlık seçimi yapılacak
BURSASPOR
09.30 Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek
OSMANLISPOR
11.00 Osmanlıspor, yeni teknik direktörü Osman Özköylü ile sözleşme imzalayacak
UEFA AVRUPA LİGİ
18.50 Astana - Jablonec
20.55 Rapid Wien - Villarreal
20.55 Spartak Moskov - Glasgow Rangers
20.55 Apollon Limass - Eintracht Frankfurt
20.55 Lazio - Marsilya
20.55 Malmö - Sarpsborg
20.55 Krasnodar - Standard Liege
20.55 Dinamo Kiev - Rennes
20.55 Bate Borisov - Chelsea
20.55 Mol Vidi - PAOK
23.00 Bayer Leverkusen - Zurich
23.00 Ludogorets - Ae Kition
23.00 Celtic - RB Leipzig
23.00 Rosenborg - Salzburg
23.00 Bordeaux - Zenit
23.00 Slavia Prag - FC Kopenhag
23.00 Dinamo Zagreb - Spartak Trnava
23.00 Arsenal - Sporting Lizbon
23.00 Vorskla Poltav - Qarabag
23.00 Real Betis - Milan
23.00 Olympiakos - Dudelange
İSTANBUL MARATONU
13.00 Vodafone\'un isim sponsorluğunda düzenlenen 40\'ıncı İstanbul Maratonu\'nun basın toplantısı düzenlenecek
BASKETBOL
- EuroLeague -
22.00 Bayern Münih - Darüşşafaka
23:45 Gran Canaria - Anadolu Efes