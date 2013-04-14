8 işçinin öldüğü Kozlu'daki maden ocağına 25 bin lira ceza!

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Zonguldak Kozlu’da 8 madencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili olarak kusurlu bulduğu şirkete yalnızca “25 bin lira para cezası” istemesi aileleri ve sendikayı isyan ettirdi. Kazada ölen Satılmış Arslan’ın eşi Çiğdem Arslan, “Eğer vicdanları rahatsa ben hiçbir şey söylemiyorum” dedi. Arslan, şirketin kazadan sonra kapılarını bile çalmadığını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) 7 Ocak’ta 8 işçinin ölümüyle sonuçlanan “kaza”yla ilgili inceleme raporu tamamlandı. AA’nın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan inceleme raporunda, alt işverene mevzuata uymadığı gerekçesiyle 25 bin 333 lira ceza verilmesi kanaatine varıldı.

Star İnşaat ve Ticaret AŞ’nin Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde yürüttüğü “eksi 630 kat hazırlığı ve eksi 560 galeri sürme” işinde 7 Ocak’ta meydana gelen “kazada” 8 madenci yaşamını yitirmiş, 1 işçi de yaralanmıştı. “Kazada” yaşamını yitiren 8 madenciden birisi olan Satılmış Arslan’ın eşi Çiğdem Arslan, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın raporuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“25 bin lira mı vermişler? Yazık. O insanlar 850 lira için her gün yerin altına iniyorlardı. Her gün yerin altına inip de soğan ekmek yemek, o kadar kolaysa önce onlar yerin altına insinler. Benim 3 tane çocuğum var, en küçüğü 3 yaşında... Eğer vicdanları rahatsa bu konuda ben hiçbir şey söylemiyorum o insanlara.”

Arslan, SGK’nin 288 lirası kendisine, 142’şer lirası da çocuklarına olmak üzere 714 lira maaş bağladığını belirterek “Şimdi ben kapı kapı dolaşıyorum, çocuklarımı kim okutabilir diye” dedi. Şirketin kendilerine tazminat ödeyip ödemediği konusunda da Arslan, “Bırakın tazminat ödemesini o şirket bizim evimize gelip ‘başınız sağ olsun’ bile demedi. Kaçıyorlar. Biz onların kuruş lirasını görmedik. Gelmesinler de şu saatten sonra” diye konuştu. Açtıkları maddi-manevi tazminat davasının yeni başladığını belirten Arslan, telefonu kapatırken “Lütfen bizi unutmayın” dedi.