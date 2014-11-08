8 ildeki 'paralel yapı' operasyonunda 17 polis 'sehven' gözaltına alınmış!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bu sabah 8 ilde 'Paralel yapı' opersyonu yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda aralarında müdür amir ve memurların bulunduğu 17 polisin savcılığın talimatının yanlış anlaşılması sonucu yanlışlıkla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yanlışlığın anlaşılması üzerine gözaltı kararı kaldırılırken polislerin kişisel bilgisayarlarına el kondu.

DHA'da yer alan habere göre, 'Paralel yapı' iddialarıyla ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Sivas, Bitlis, Gümüşhane ve Ardahan'ı da kapsayan operasyon başlatıldı. Bu sabaha karşı eş zamanlı başlatılan operasyonu doğrulayan Kocaeli Emniyet Müdürü Levent Yarımel, aralarında müdür, amir ve polislerin de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığını, operasyonun devam ettiğini bildirdi.

İlerleyen saatlerde ise, eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu bazı isimler de verilerek gözaltıların sürdüğü haberleri yer alırken, saat 11.30 sıralarında gelişmelerle ilgili Kocaeli Emniyet Müdürü Levent Yarımel, açıklama yaptı. Emniyet Müdürü Yarımel, gözaltı uygulamasının Cumhuriyet Savcılığı talimatının yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını belirterek, "Gözaltı uygulaması kaldırıldı. Soruşturma kapsamındaki müdür amir ve memurların evlerindeki bilgisayarlar incelemeye alındı" dedi.