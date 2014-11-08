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8 ilde 'paralel yapı' operasyonu: 17 polis gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlayan operasyonda 8 ilde 17 polis gözaltına alındı

08 Kasım 2014 12:09

İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Edirne, Sivas, Bitlis, Gümüşhane ve Ardahan'da "paralel yapı operasyonu" başlatıldı. Şu ana kadar aralarında müdür ve amirlerin de bulunduğu 17 polisin gözaltına alındığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

Daha önce de birçok polisin gözaltına alındığı 'paralel yapı’ iddialarıyla ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün yanı sıra İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Sivas, Bitlis, Gümüşhane ve Ardahan’ı da kapsayan operasyon başlatıldı.

Bu sabaha karşı eş zamanlı başlatılan operasyonu doğrulayan Kocaeli Emniyet Müdürü Levent Yarımel, aralarında müdür, amir ve polislerin de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığını, operasyonun devem ettiğini söyledi.

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