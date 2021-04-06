8 ilde uyuşturucu satıcılarına "Vadi" operasyonu; 81 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu ve ya uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen 131 sokak satıcısının kimliğini ve ikamet ettikleri tespit eden ekipler, 8 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda 80 ayrı delillendirme çalışması yaptı. Bu çalışmaların ardından satıcılarla irtibatlı 156 kişi hakkında yasal işlem yapılırken bunlardan 36 kişi tutuklandı.

Ekipler, daha sonra da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Operasyonda 104 kişiye yönelik Ankara merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Batman, Elazığ, Adıyaman ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

128 adrese 256 ekip 1200 personel ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla sabah saatlerinde “Vadi” operasyonunu düzenleyen Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 81 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)