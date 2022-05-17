8 ilde Twitch operasyonu

Yayıncılık platformu Twitch'te dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle sosyal medya platformu Twitch’te yayın yapan kişilere para göndererek dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları akladığı belirlendi. Daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyon yapıldığı ve bugün yapılan operasyonun ikinci kısmı olduğu öğrenildi.

Operasyon düzenlendi

Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 18 şüpheliyi tespit etti. Operasyonun İstanbul ayağında ise başta Bağcılar olmak üzere 9 ilçedeki adreslere operasyon yapıldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425. Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katı oldu.

Adreslerde yapılan aramalar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.