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8 ilde 'FETÖ' operasyonu

Olaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı

29 Ağustos 2017 12:34

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, Çorum merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya’da, operasyon yapıldı.

Cemaatin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerden 23’ü gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

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