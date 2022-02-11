8 ilde eğitime kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Niğde, Ağrı, Konya, Kayseri, Hakkari, Karaman, Iğdır ve Aksaray'da okullar tatil edildi.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte 11 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler;

Niğde

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.

Ağrı

Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçeleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime 11 Şubat'ta ara verildiği bildirildi. Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.

Konya

Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Kentte kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buzlanma nedeniyle Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Sarayönü, Taşkent, ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kayseri

Kayseri’de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi. Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. 3 ilçede hamile ve engelli vatandaşlar da izinli sayılacak.

Hakkari

Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Karaman

Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, don ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Şubat Cuma eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Iğdır

Iğdır’da kar nedeniyle bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacak. Iğdır’ın Tuzluca ilçesi ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı okullarda eğitime ara verildi. Yapılan açıklamada; kar yağışı ve buzlanma sebebi ile eğitim öğretime 1 gün ara verecek okullar; Abbasgöl İlkokulu, Abbasgöl Ortaokulu, Doğanyurt ilk/Ortaokulu, Gülahmet ilkokulu, Kızılkelefe İlkokulu olarak açıklandı. Taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek okullar ise Göktaş konutları,Pirli , Sürmeli, Aşağı ve Yukarı Cıyrıklı, Yeniköy, Helimcan ve Halkışlak köylerindeki taşımalar hariç Tuzluca ilçesindeki tüm taşımalar olarak açıklandı.

Aksaray

Aksaray’da buzlanma nedeniyle taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi. Kentte kar yağışının ardından oluşan buzlanmanın günlük hayati olumsuz etkileri sürüyor. Buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.