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Politika

8 HDP ve bir CHP milletvekiline ait fezlekeler Meclis'te

Fezlekeler, TBMM Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi

17 Mart 2022 12:51

8 HDP'li 1 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanı fezlekeleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

TBMM'ye yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. Fezlekeler; CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında düzenlendi.

Fezlekeler, TBMM Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

 

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