8. Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri "Hakikatin peşinde" temasıyla sahiplerini bulacak

8. Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahiplerini buluyor. Bu yıl "Hakikatin Peşinde" temasıyla gerçekleşecek olan ödül töreni 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.30’da Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde sahipleriyle buluşacak. Sanatçı Emin İgüs’ün katılımıyla ve Oyuncu Emre Canpolat’ın sunumuyla gerçekleşecek tören için Halkevleri bir çağrı yayımladı.

Halkevleri yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Halkevleri, 88 yıllık tarihinde bu topraklarda süren halkın hakikat mücadelesinin bir parçası oldu. Kuruluş yıldönümümüzde, hakikatimizi hep birlikte bir kez daha haykırmak, unutturmamak, yeniden gündeme taşımak, mücadele edenlerle dayanışmak ve güç vermek istiyoruz.

Varız, yan yanayız. Biliyoruz ki biz var oldukça 'hakikati' yok saymaları da kazanmaları da mümkün değil. Bu gücü büyütmenin zamanı. Halkevleri hakikatin peşinde olmaya, hakikat için mücadele edenlerle omuz omuza yürümeye devam edecek. Sizleri bu buluşmaya davet ediyoruz. Bu davet hepimizin."

Cumartesi Anneleri’nden Adalet nöbetçilerine

Ödül töreninin temasının "Hakikatin Peşinde" olmasının sebebinin "Çünkü yaşadığımız çağ ve ülkede, hakikat, ancak peşine düşenler varsa açığa çıkarılabiliyor. Hakikati açığa çıkarmak başlı başına bir mücadele konusu. Adalet ve onur, özgürlük ve barış, eşitlik ve kardeşlik mücadelesinin, insanca yaşam mücadelesinin konusu" sözleriyle açıklandığı ödül törenine toplumun her kesiminden katılım olacak.

Ödül töreni için yapılan çağrıda, katılımcılar için şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi Anneleri, Çorlu Tren Katliamı Aileleri, Gezi, Suruç, 10 Ekim gibi toplumsal davalarımızı takip edenler, iktidar-sermaye ilişkileriyle kurulu büyük suç şebekesini ilmek ilmek çözerek halka anlatan gazeteciler, adliye adliye 'adalet nöbeti' tutanlar, kadın cinayetlerinin faili erkeklerin ve bu erkek egemen düzenin peşini bırakmayan kadınlar, bilgisini halk yararına kullanmaktan ve tutum almaktan çekinmeyen bilim insanları, emeğin gerçekliğinin "resmi istatistiklerle" boğulmasına izin vermeyen sendikacılar; yazmaktan, sorgulamaktan, sanatın gücünü kullanarak gerçeği işaret etmekten vazgeçmeyenler var."

Törenin katılımcıları ise şu şekilde:

Şule Çet için Adalet Komisyonu adına Neslihan Duran, Çorlu Tren Katliamı Davası Aileleri adına Mısra Öz Sel, Bülen Şık, Adalet Nöbeti adına av. Türkan Yılmaz, Bülent Utku, Selçuk Mızraklı adına Turan Hançerli, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği adına Mehtap Sakinci Coşgun Suruç Aileleri İnisiyatifi adına Fethi Aydın, Jülide Kural, Arzu Çerkezoğlu, Avukat Selin Nakıpoğlu, Gezi Şehitlerinden Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan, Nazım Dikbaş, Hüseyin Akyol, Fatih Polat, İbrahim Aydın, Faruk Eren, Murat Taylan, Ali Şeker, Ahmet Şık, Oya Ersoy, Çiğdem Toker, Mücella Yapıcı, Berkay Ateş.