8. haftanın hakemleri açıklandı

2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
1 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
2 Ekim Cumartesi
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Ekim Pazar
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık.