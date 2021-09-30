8. haftanın hakemleri açıklandı

2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.



Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

1 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan



20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge



16.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu



16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker



19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler



16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan



16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek



19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık.