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Spor

8. haftanın hakemleri açıklandı

Çaykur Rizespor ve Galatasaray arasındaki karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek

30 Eylül 2021 13:41

2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

1 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık.

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