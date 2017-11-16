8 hafta, 6 mekân 440 bin ziyaretçi; 15. İstanbul Bienali sona erdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 1987 yılından bu yana düzenlediği İstanbul Bienali’nin on beşincisi 12 Kasım Pazar günü sona erdi. Koç Holding sponsorluğunda, 'İyi bir komşu' temasıyla gerçekleştirilen 15. İstanbul Bienali, 16 Eylül'de kapılarını açmıştı. 8 Haftada, 6 mekânda 440 bin kişiyi misafir eden Bienalin haftalık ziyaretçi sayısı geçen yıllara oranla yüzde 21 artış gösterdi. Bienal boyunca 32 ülkeden 56 sanatçının, 30'u İstanbul için özel olarak üretilen 150 eseri sergilendi.

Küratörlüğünü Kuzey Avrupalı sanatçı ikilisi Elmgreen ve Dragset yaptığı Bienalin direktörlüğünü Bilge Örer üstlendi.

Farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında İstanbul'da bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İKSV, her iki yılda bir İstanbul Bienali'ni düzenliyor. Bienal, güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağlıyor.

Bu yıl 'İyi bir komşu' temalı 15. İstanbul Bienali, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi daha önce de İstanbul Bienallerine ev sahipliği yapan mekânlarda gerçekleştirildi. Bunun dışında konut özelliği taşıyan Cihangir'deki ARK Kültür ile Asmalımescit'te yer alan Yoğunluk sanatçı stüdyosu olmak üzere toplam 6 farklı mekânda gerçekleştirildi.

Ücretsiz etkinliklerle bienalin kamusal programı

Bianel kapsamında serginin yanı sıra katılımcıların birlikte düşündüğü, sohbet ettiği, yemek pişirdiği, okuduğu e müzik yaptığı 23 ücretsiz etkinlik gerçekleştirildi. Ev, mahalle ve aidiyet kavramlarının farklı bakış açılarından incelendiği kamusal programı, sanatçı Zeyno Pekünlü koordine etti.

Açılış ve kapanış haftalarında gerçekleştirilen iki deniş kapsamlı sempozyumun yanı sıra farklı kültürel coğrafyalardan gelen şeflerin birlikte yemek yaptığı bir yemek buluşmasından, çocukların kendi süper kahramanlarını yarattığı bir animasyon ve tasarım atölyesine, kentlerin tarihinin sokak köpekleri üzerinden incelendiği bir panelden Suriye'den ve Türkiye'den İstanbullu müzisyenlerin beraber müzik yaptığı bir atölyeye pek çok renkli etkinlik gerçekleşti.

Bienal bütün şehre yayıldı

15. İstanbul Bienali botunca iyi bir komşu'nun farklı tanımlarını düşündüren soruların yer aldığı, TBWA tarafından hazırlanan afişler şehrin sokaklarına, mahallelerine ve evlerine yayıldı. Bienalin devam ettiği 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında farklı kültür-sanat kurumları, galeriler ve kurumlar tarafından şehrin dört bir yanında 100'ü aşkın komşu etkinlik gerçekleştirildi.

'İyi bir komşu' soruları dünya sokaklarında

15. İstanbul Bienali'nin bu yıl gerçekleştirilen uluslararası billboard projesi kapsamında iyi bir komşu'ya dair farklı sorular, şubat ayından itibaren dünyanın bir çok farklı kentinde billboard'lar aracılığıyla sergilendi. Bienalin grafik tasarımcısı Rupert Smyth'in tasarladığı billboard'larda Lukas Wassmann'ın da fotoğrafları yer aldı.

Bienal şehir dışına uzandı

Bienal ekibi ve sanatçıları bu yıl ilk defa, Cliford Chance ve Yegin Ciftci'nin sponsorluğunda, İzmir, Mardin ve Eskişehir gibi Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversite öğrencileriyle komşu etkinlikler gerçekleştirdi.

Rehberlik turları

Bienal ve gençleri bir araya getiren bir diğer proje ise bienalin rehberli turları oldu. Ziyaretçileri gezdirmek ve onları bilgilendirmek adına birçok genç rehber, sergiler açılmadan önce bir ay botunca eserler hakkında eğitim aldı ve bienal süresince Koç Holding desteğiyle gerçekleştirilen rehberli turlara katılmak isteyen ziyaretçilere eşlik etti.

Çocuklar ve gençlere eğitim programı

Bienalin Pera Eğitim ile Liverpool Bienali Eğitim Küratörü Polly Brannan'ın işbirliği ve Koç Holding'in desteğiyle gerçekleştirdiği çocuk ve gençlere özel eğitim programı, bienalin genç ziyaretçilerine ev, komşu ve mahalle kavramları üzerine sorular sorup tartışmalar yürütme ve kendi sanat eserlerini yaratma imkânı sağladı. Pera Müzesi'nde 8 hafta boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklere, 4-17 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Kamusal programda çocuklara yönelik olarak gerçekleştirirken etkinliklerle beraber bienal 3000'in üzerinde çocuğa ulaştı.

Bienalin film seçkileri

İKSV tarafından 5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 36. İstanbul Film Festivali'nde de bu yıl 15. İstanbul Bienali'ne özel olarak yapılan bir seçki yer aldı. Festival kapsamında küratörler Elmgreen ce Dragset tarafından seçilen iyi bir komşu temalı 10 uzun ve 5 kısa metrajlı film gösterildi.

Bienal sırasında da Pera Film tarafından "Ev Diye Bir Yer" İstanbul Modern Sinema tarafından ise "İyi bir komşu" başlığıyla iki ayrı film programı gerçekleştirildi.

Bienalden İstanbul'a kalıcı armağan

Bu sene 30. Yaşını kutlayan İstanbul Bienalı Koç Holding desteğiyle, dünyaca ünlü sanatçı Ugo Rondinone’nin 1999 yılında Taksim Meydanı’nda sergilenen gökkuşağı heykelini, kalıcı olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınındaki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde İstanbullularla buluşturdu.

2026 yılına kadar bienal sponsorluğunu üstlenen Koç Holding’in bu yıldan itibaren her bienalde İstanbul’a kamusal alanda sergilenecek kalıcı bir eser bırakması planlandığı aktarıldı.

Uluslararası basında bienale büyük ilgi

5. İstanbul Bienali, 16 Eylül'deki açılışından bu yana 600'den fazla haberle uluslararası basında geniş yankı buldu. Pek çok prestijli gazete