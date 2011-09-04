8 günde yollarda 139 ölü, 643 yaralı

T24 - Uzun bayram öncesi alınan tüm önlemlere, denetim ve uyarılara rağmen 9 günlük Şeker Bayramı tatilinin son günü yaklaşırken, ilk 8 gündeki bilanço giderek ağırlaştı. Trafikte en ağır bilançolar 9 günlük tatillerde yaşanırken, ölü rekoru, 2008'deki Kurban Bayramı tatilinde 147 kişi olarak açıklanmıştı.



Son 24 saat içerisinde, Erzurum, Kırıkkale, Düzce, Gümüşhane, Konya, Çanakkale, Antalya, Yozgat, Tekirdağ, Sakarya, Çankırı, Siirt, Muğla, Artvin, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Muş ve Amasya’daki kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi ise yaralandı. Böylece dün saat 16.30’a kadar yurt genelinde ölenlerin sayısı 139’a ulaşırken yaralananların sayısı ise 643’ü buldu.