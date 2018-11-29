8 gün izin alana 41 gün tatil

2019'un resmi tatil günleri belli oldu. Bu sene çoğunlukla hafta içine denk gelen tatillerle doğru günde izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.

8 günlük izin kullanımı ile bir ayı aşan tatil yapmak mümkün olacak.

1 Ocak 2019 - Salı / Pazartesi 1 gün izin alınarak 4 gün tatil yapılabilir.

23 Nisan 2019 - Salı / Pazartesi 1 gün izin alınarak 4 gün tatil yapılabilir.

1 Mayıs 2019 – Çarşamba / Pazartesi ve salı 2 gün izin alınarak 5 gün tatil yapılabilir.

19 Mayıs 2019 – Pazar / Fazladan tatil yok.

4-7 Haziran 2019 - Salı-Pazar / Pazartesi ve salı 1,5 gün izin alınarak 9 gün tatil yapılabilir.

15 Temmuz 2019 – Pazartesi / 3 gün tatil yapılabilir.

10-14 Ağustos 2019 Pazar-Çarşamba / Perşembe ve cuma 2 gün izin alınarak 9 gün tatil yapılabilir.

30 Ağustos 2019 – Cuma / 3 gün tatil yapılabilir.

29 Ekim 2019 – Salı / Pazartesi yarım gün izin alınarak 4 gün tatil yapılabilir.