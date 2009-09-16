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Yaşam

8 'Greenpeace' eylemcisi tutuklandı

Yeni Zelanda'da, yağmur ormanlarının kesilmesini protesto için kendilerini bir gemiye zincirleyen Greenpeace eylemcilerinden 8'i tutuklandı.

16 Eylül 2009 03:00

Yeni Zelanda'da, plantasyon açmak için yağmur ormanlarının kesilmesini protesto amacıyla kendilerini bir gemiye zincirleyen Greenpeace (Yeşilbarış) eylemcilerinden 8'i tutuklandı.

Yeni Zelanda'da, plantasyon açmak için yağmur ormanlarının kesilmesini protesto amacıyla kendilerini bir gemiye zincirleyen Greenpeace (Yeşilbarış) eylemcilerinden 8'i tutuklandı.

Yaklaşık 15 kişilik bir protestocu grup, Tauranga limanı açıklarında demirlemiş olan, Hong Kong bandıralı "East Ambition" isimli gemiye çıktı.

Ormanların kesilerek çiftlikler kurulmasını protesto eden göstericiler, bu çiftliklerde üretilen ve hayvan yemi olarak kullanılan palmiye çekirdeği taşıyan gemiyi durdurmak için kendilerini "East Ambition"a zincirledi.

Yerel kaynaklar, eylem nedeniyle harekete geçen polis memurlarının da gemiye çıktığını ve göstericilerden 8'ini tutukladığını açıkladı.

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