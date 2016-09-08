8 Eylül İngiltere basın özeti

Financial Times, Almanya'da geçen pazar günü Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan ve Başbakan Angel Merkel'in partisi CDU'nun oy kaybettiği seçimlerin ardından, Merkel'in aşırı sağcı AfD'nin yükselişine karşı merkez partilere birleşme çağrısı yaptığını yazıyor.

Eyaletteki meclis seçiminde göçmen ve İslam karşıtı söylemiyle bilinen sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, yüzde 22 oyla CDU'yu geçerek 2. sırada yer almıştı.

Financial Times, Merkel'in parlamentoda yaptığı konuşmada AfD'nin adını ilk kez direkt olarak kullandığına dikkat çekiyor ve tüm merkez partileri AfD'nin yükşelişine karşı birlikte mücadele etmeye çağırdığı belirtiliyor.

Merkel'in dün de siyasi liderlere "küçük hesaplar peşinde koşmayı bırakmaları" çağrısı yaptığı hatırlatılıyor.

Almanya'da Pazar günü Aşağı Saksonya eyaletinde, 18 Eylül'de de Berlin'de yerel seçimler yapılacak. Bu seçimler gelecek yıl yapılacak olan genel seçimler öncesi Merkel'in politikalarına bir test niteliği taşıyor.

Guardian'ın haberinde, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da Temmuz ayında işlenen nefret suçlarının geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 50 oranında arttığına dikkat çekiliyor.

Polis tarafından açıklanan verilere göre Temmuz'ın 3. haftasında bin 863, son haftasında ise bin 787 nefret suçu işlendi. Geçen yılın aynı döneminde işlenen nefret suçları bunun yarısı kadardı.

Gazeteye konuşan İşçi Partili Jack Dromley, birçok kurbanın korku nedeniyle polise gitmediğini, gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olabileceğini ifade ediyor.

İngiltere'de nefret suçları, Haziran ayında yapılan Brexit referandumunun ardından ciddi şekilde artmıştı.

Times, İngiltere'de çocuk intiharlarını önlemek için kurulan destek hattına geçen yıl yapılan başvuru sayısının yaklaşık 20 bin olduğunu yazıyor.

Sayının 5 yıl önce bunun yarısı kadar olduğuna dikkat çeken gazete, destek hattına başvuran kız çocukların sayısının, erkek çocukların 6 katı olduğunu belirtiyor.

Yardım isteyen çocukların büyük çoğunluğu 12-15 yaşlarında.

Haberde kendisine fiziksel zarar veren çocuk sayısının da ciddi şekilde arttığı, geçen yıl 19 yaş altı 26 bin çocuğun kendisine zarar vererek hastaneye başvurduğu belirtiliyor.

Telegraph'ta yer alan araştırmada, ilerleyen yaşlarda da çocuk doğurabilmek için yumurtalarını donduran kadınlara anneliği neden erteledikleri sorulmuş.

Toplumda, yumurtalarını donduran kadınların bunu "kariyer hesapları" nedeniyle yaptığı kanısının yaygın olduğunu belirten gazete, araştırma sonuçlarının bunu doğrulamadığını belirtiyor.

Yumurtalarını donduran kadınların verdikleri cevaplar, çocuk yapmak için uygun eş bulamamış olmanın en büyük neden olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya katılan kadınların birçoğunun erkek arkadaşının olduğu, ama kadınların partnerlerinin iyi bir baba olamayacağını düşündükleri için ya da partnerleri düzenli bir hayat istemediği için çocuk sahibi olmayı erteledikleri ifade ediliyor.

İngiltere'de her yıl ortalama 800 kadının yumrutalarını dondurduğu belirtiliyor.