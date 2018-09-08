8 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.00 A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarına başlayacak.
15.00 Ay yıldızlılar, Trabzon\'dan Stockholm\'e hareket edecek.
İSMET BADEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
- Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem, Çanakkale Eceabat Seddülbahır köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı takım, Kasımpaşa maçı hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ
16.00 Kuzey İrlanda - Bosna-Hersek
19.00 İsviçre - İzlanda
19.00 Finlandiya - Macaristan
19.00 Belarus - San Marino
21.45 Estonya - Yunanistan
21.45 İngiltere - İspanya
21.45 Lüksemburg - Moldova
- TFF 2. ve TFF 3. Lig\'de 2. hafta maçları oynanacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
17.00 Kayserispor - Osmanlıspor
17.30 Atiker Konyaspor - Adanaspor
17.30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
18.00 Demir Grup Sivasspor - Bursaspor