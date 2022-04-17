8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 29. yılında kabri başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29. yılında İstanbul'daki Anıt Mezar'da bulunan kabri başında anıldı. Törene katılan Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, "Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor" diyerek özlemini dile getirirken, oğlu Ahmet Özal da, "Esas özlediğim onun fikirleri, çözümleri ve çıkış yolları" ifadelerini kullandı.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, merhum Cumhurbaşkanı Özal için dua etti.

Tören sonrası konuşan Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, “Özlemek yetmiyor, her geçen gün daha da artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bir güç verecek bana, bunlara dayanacağım, başka çarem yok ama acım çok büyük” dedi. Gazetecilerin 'Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?' sorusu üzerine Semra Özal, “Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Hiç korona virüs olmadım. Aşılarımın hepsini yaptırmıştım. Hiç öyle bir rahatsızlığım olmadı. Herkesin aşı olması lazım. Kendi canımız için aşı şart” yanıtını verdi.

Ahmet Özal şu ifadeleri kullandı:

“Babamla ilgili her şeyi özlüyorum. En çok da özlediğim ise sıkıntı yaşadığımız günlerde acaba o hayatta olsa ne söylerdi, nasıl bir çözüm bulurdu. Mutlaka bir çözüm bulurdu. Esas özlediğim onun fikirleri, çözümleri ve çıkış yolları. 1970’lerin çıkışını 1980’lerde yaptı. Bugün de olsa yapardı. Acaba ne yapardı diye onu çok merak ediyorum ve o konuları çok özlüyorum”

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş. İstanbul 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)