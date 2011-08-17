-8 çalışandan 1'i kamuda görev yapıyor ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Türkiye'de, kamu istihdamı, Haziran sonu itibariyle 3 milyon 64 bin 980 kişiye ulaştı. 6 aylık dönemde istihdam, 51 bin 368 kişi arttı. Ülkedeki toplam istihdam da 24 milyon 445 bin'e çıktı. Buna göre, 8 çalışandan 1'ini (yüzde 12,5) kamuda görev yapanlar oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kamuda 30 Haziran itibariyle 2 milyon 181 bin 556 kadrolu, 331 bin 702 sözleşmeli personel görev yapıyor. Kamuda, ayrıca 414 bin 335 işçi çalışıyor. Bunun 385 bin 48'ini sürekli, 29 bin 287'sini de geçici statüdeki işçiler oluşturuyor. Geçici personel sayısı 21 bin 546'yı, muhtarlar, geçici köy korucuları gibi ''diğer'' pozisyonlardaki çalışanların sayısı da 115 bin 841'i buluyor. -Kamu bankalarında 39 bin 524 kamu çalışanı var- Kamu istihdamının kurumsal dağılımına bakıldığında da çalışanların 2 milyon 171,8 bin gibi büyük bir bölümünün, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yaptığı görüldü. Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve Yükseköğretim Kurumu'nda çalışanların sayısı, 184 bin 397 oldu. Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki toplam kamu istihdamı 27 bin 951, döner sermayeler ve kefalet sandıklarında da 60 bin 879 kişi olarak belirlendi. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank ve Kalkınma Bankası'nda 39 bin 524 kamu çalışanı bulunuyor. Bunun, 37 bin 377'sini sürekli işçiler oluşturdu. Özel Kanunu olan TRT ve TÜRKSAT A.Ş'deki kamu istihdamı da 8 bin 305 kişiye ulaştı. -Yerel yönetimlerdeki kamu istihdamı 306 bin kişiyi buluyor- Yerel yönetimlerdeki kamu istihdamı da 305 bin 944 oldu. Belediyeler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 242 bin 852, il özel idarelerinde 38 bin 500, Belediye İktisadi Teşekküllerinde (BİT'ler) 24 bin 592 kamu çalışanı görev yapıyor.