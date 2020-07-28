8. Boğaziçi Film Festivali başvuruları başladı

8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal uzun metraj, ulusal kısa kurmaca ve belgesel yarışmalarıyla festivalin film geliştirme platformu Bosphorus Film Lab'e başvurular başladı. Son başvuru tarihi 4 Eylül olarak açıklandı.



Haber Global'in aktardığına göre, festival yönetimi tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs salgını nedeniyle birçok etkinliğin ya ertelendiği ya tamamen iptal edildiği ya da dijital ortama taşındığı vurgulanarak "Ekim sonu itibarıyla gerekli hijyen kurallarını sağlayıp alınan önlemleri uygulayarak sinema salonlarında film gösterebileceğimizi düşünüyoruz" denildi.



Bir değişiklik olmazsa Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 23-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nı kazanana 100 bin TL, Kısa Film Yarışması'nın galibine de 45 bin TL ödül verilecek.