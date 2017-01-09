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BBC Türkçe

8 bin yolsuzlukla mücadele çalışanına yolsuzluk soruşturması

Dört yıl içinde 7900 kurum çalışanı yolsuzluk iddiaları nedeniyle disiplin cezası alırken 2012'den bu yana Merkezi Disiplin Denetimi Komisyonu'nun 17 üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

09 Ocak 2017 18:43

Çin'de yolsuzlukla mücadele kurumu, kendi içindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle çalışanlarını daha yakından izleyeceğini açıkladı.

Dört yıl içinde 7900 kurum çalışanı yolsuzluk iddiaları nedeniyle disiplin cezası alırken 2012'den bu yana Merkezi Disiplin Denetimi Komisyonu'nun (CCDI) 17 üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Jingping, yolsuzlukla mücadelenin ana öncelikleri olduğunu söylüyor.

Ülkede şimdiye kadar bir milyondan fazla yetkili, yolsuzluktan cezaya çarptırıldı.

CCDI, hükümetin yolsuzlukla mücadele çabasının merkezinde yer alıyor. Komisyon, yolsuzluk iddialarını araştırıyor, suçlu bulunanları cezalandırıyor.

Ancak denetleme kurumu, yolsuzluk iddiaları nedeniyle zorda.

Geçen hafta Çin televizyonu CCTV'de yayımlanan bir programda, komisyonun üst düzey yöneticilerinin yolsuzluk itiraflarına yer verildi.

Bir komisyon yetkilisi, 141 milyon yuan (Yaklaşık 20,4 milyon dolar) ve 1000 şişe alkollü içki rüşvet aldığını kabul etti.

Resmi haber ajansı Şinhua, üst düzey denetçilerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bunun tüm kurumlar için bir uyarı anlamına geldiğini# parti kadrolarına duyulan güvene rağmen, denetimlerin zorunlu olduğunu yazdı.

Ajansa göre, halkın yüzde 93'ü, hükümetin yolsuzlukla mücadele çabalarını tatmin edici buluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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