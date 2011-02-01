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Yaşam

8 bin yemek çubuğundan koltuk

Sadece Çin'de bir yılda milyarlarca yemek çubuğu çöpe atılıyor.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Sadece Çin'de bir yılda milyarlarca yemek çubuğu çöpe atılıyor. Bu duruma bir son vermek isteyen sanatçı ilginç bir çözüm geliştirdi.



Sadece Çin'de her yıl yaklaşık 45 milyar yemek çubuğu kullanılıyor. Tek kullanımlık yemek çubuklarının dünya kaynaklarını nasıl boşa harcadığına dikkat çekmek isteyen bir sanatçı var... Adı, Yuya Ushida. Ushida bu konuyu uzun süredir kafasında evirip çeviriyordu. Sonunda bir proje hazırladı... Ve bu proje üzerinde aralıksız olarak üç ay çalıştı. Üç ayda 8.000 çift yemek çubuğuna yeniden hayat verdi... Yemek çubuklarından bir koltuk yaptı. Bu bile yeterince parlak bir fikir ama Ushida bununla yetinmedi. Tasarımı olan koltuğun kullanımını kolaylaştırmak için onu katlanır bir koltuk haline getirdi.


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