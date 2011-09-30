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Yaşam

8 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda, sahte içki ürettikleri iddia edilen...

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda, sahte içki ürettikleri iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı, 8 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklerden ''kolonya yapmak'' amacıyla aldıkları alkolle sahte içki üreten bir suç örgütü tespit etti. Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 

Suç örgütü üyelerinin üretim yaptıkları İstanbul'daki 3 imalathanede 8 bin şişe sahte içki ele geçirildi.



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