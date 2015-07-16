8 bin polisin 5 bini terfi sınavında elendi

17 ve 25 Aralık operasyonları sonrasında emniyet teşkilatındaki yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında bir üst rütbeye terfi edecek müdür, amir ve komiserleri belirlemek için yapılan ve 8 bin rütbeli personelin girdiği sınav süreci tamamlandı. “Terfi depreminin” yaşandığı dört aşamalı sürecin ilk iki aşamasında, 5 bine yakın polis elenerek terfi şansını kaybetti. Kalan 3 bin polis içinden ise eğitim tamamlama sınavında başarılı olanlar arasından kimlerin terfi edeceği belirlenecek.

Milliyet’ten Sertaç Koç’un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, terfi etmeye hak kazanmış üçüncü sınıf emniyet müdüründen komiser yardımcısına kadar olan rütbelerdeki personelden kimlerin terfi edeceğini belirlemek için başlattığı sınav süreci tamamlandı. Sınav sürecine üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser ve komiser yardımcılarından oluşan 8 bin rütbeli personel katıldı. Sınav süreci, “yazılı sınav, mülakat, meslek içi eğitim ve eğitim tamamlama sınavı” olarak 4 aşamadan oluştu. Sınav sürecine katılan polislerden 5 bini yazılı sınav ve mülakat bölümlerinden geçerli notu alamayarak elendi. Böylece elenen polisler bu yıl bir üst rütbeye terfi etme şansını kaçırmış oldu. Polislerin büyük çoğunluğunun yazılı sınavdan iyi not almalarına karşın, mülakat bölümünde düşük not alarak elendiği belirtildi.

Notlar etkili oldu

Diğer 3 bin rütbeli polis ise terfi sürecinin diğer aşaması olan meslek içi eğitime alınarak, bir hafta boyunca derslere tabi tutuldu. Meslek içi eğitimin ardından polislere derslerde gördükleri konulara ilişkin eğitim tamamlama sınavı yapıldı, ancak sınavın sonucu henüz açıklanmadı.

Emniyet teşkilatında bu sınavda başarılı olanlar arasından kimlerin bir üst rütbeye terfi edeceğine ise değerlendirme kurulu karar verecek. Kurulun, terfi edecek polisleri belirlemesinde İstihbarat Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı’ndan gelen bilgilerin etkili olacağı belirtildi. Bu son değerlendirme kapsamında da bine yakın polisin daha elenerek terfi ettirilmeyebileceği ifade edildi.