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Dünya
Deutsche Welle

8 bin özel sınıfta Almanca öğreniyorlar

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Almanya’da sığınmacı çocuklarının Almanca öğrenebilmesi için 8 bin 300 özel sınıf faaliyet gösteriyor.

27 Aralık 2015 14:22

Welt am Sonntag gazetesinin 16 eyalette yaptığı araştırmaya göre
196 bin öğrenci bu
sınıflarda Almanca öğreniyor. Almanya çapındaki okullarda eğitim gören sığınmacı
çocuklarının sayısı ise gazetenin haberine göre daha da yüksek. Zira düzenli sınıflarda
eğitime başlayan çocuklar bu araştırmada sayılmadı.
Welt am Sonntag'ın haberine göre eyalet yönetimleri sığınmacı akını sonrası ortaya
çıkan ihtiyacı karşılayabilmek için 8 bin 500 yeni öğretmen görevlendirdi. Alman
Filologlar Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger en az 20 bin öğretmene ihtiyaç
bulunduğunu belirtti.
Gazeteye konuşan Kültür Bakanları Konferansı
(KMK) Başkanı Brunhild Kurth “Okullar
ve kültür birimleri bakımından böyle bir zorluk bugüne kadar hiç olmamıştı” diye
konuştu. Esnek hareket edilmesi ve şartlara uyum sağlanması gerektiğini söyleyen
Kurth, okulların çökmenin eşiğinde olmadığını ifade etti. Karamsar olmamak gerektiğini
belirten Brunhild Kurth “Bu olağanüstü durumu uzun bir süre normal
olarak kabul
etmemiz gerekecek” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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