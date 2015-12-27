8 bin özel sınıfta Almanca öğreniyorlar

Welt am Sonntag gazetesinin 16 eyalette yaptığı araştırmaya göre

196 bin öğrenci bu

sınıflarda Almanca öğreniyor. Almanya çapındaki okullarda eğitim gören sığınmacı

çocuklarının sayısı ise gazetenin haberine göre daha da yüksek. Zira düzenli sınıflarda

eğitime başlayan çocuklar bu araştırmada sayılmadı.

Welt am Sonntag'ın haberine göre eyalet yönetimleri sığınmacı akını sonrası ortaya

çıkan ihtiyacı karşılayabilmek için 8 bin 500 yeni öğretmen görevlendirdi. Alman

Filologlar Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger en az 20 bin öğretmene ihtiyaç

bulunduğunu belirtti.

Gazeteye konuşan Kültür Bakanları Konferansı

(KMK) Başkanı Brunhild Kurth “Okullar

ve kültür birimleri bakımından böyle bir zorluk bugüne kadar hiç olmamıştı” diye

konuştu. Esnek hareket edilmesi ve şartlara uyum sağlanması gerektiğini söyleyen

Kurth, okulların çökmenin eşiğinde olmadığını ifade etti. Karamsar olmamak gerektiğini

belirten Brunhild Kurth “Bu olağanüstü durumu uzun bir süre normal

olarak kabul

etmemiz gerekecek” dedi.

