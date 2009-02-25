8 bin öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8 bin 141 kadroya öğretmen atandı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin yerine 15 gün içinde yeniden sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.



Öğretmen atamaları dolayısıyla Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Çelik, Türkiye'de eğitimcilerin görevlerini ne kadar mutlulukla icra ederlerse eğitim sisteminin çok daha iyi bir noktada olacağını kaydetti.



Bakanlığının çalışmalarını anlatan Çelik, fiziki alt yapı ne kadar iyi olursa olsun, öğretmenlerin bunların hepsinden daha çok önem taşıdığını belirtti. Çelik, öğretmenlerin mesleklerini severek yapmalarının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.



Bu yıl toplam 35 bin öğretmen ataması yapılacağını belirten Çelik, "Şimdi 8 bin 285 öğretmen atıyoruz, ağustos ayında 15 bin öğretmen ataması daha yapacağız, daha sonra sonbaharda muhtemelen Kasım ayında yine 10 bin küsur öğretmen atayacağız. Böylelikle 2009 yılı içinde toplam 35 bin öğretmen atamış olacağız" dedi.



Çelik, bugün yapılacak atamalarla birlikte şu anda sözlemeli öğretmenlik yapanların bir kısmının kadroya atanmış olacağını belirterek, onlardan boşalan yerlere de 15-20 gün içinde yeniden sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirileceğini kaydetti.



Atanan öğretmenlerin, tebligatı beklemeden bir an önce göreve başlamalarını isteyen Çelik, "İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, valilerimize ve kaymakamlarımıza da seslenmek istiyorum: Gelen gençlerimize alışık olmadıkları, yabancısı oldukları yerlerde yardımcı olsunlar, onlara şefkatle kucak açsınlar. Orada yalnız olmadıklarını hissettirsinler" dedi.



MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın da toplam 8 bin 285 kadro için 48 bin 5 adayın başvurduğunu, bunlardan 47 bin 850'sinin başvurusunun kabul edildiğini bildirdi. Yalçın, 8 bin 285 kadronun 7 bin 535'inin ilk atama, 600'ünün açıktan atama, 100'ünün kurumlararası atama, 50'sinin de milli sporcular için ayrıldığını kaydetti.



Konuşmaların ardından Çelik, atama için bilgisayar kurasını başlatmak üzere salonda bulunanlardan rakamlar söylemelerini istedi ve toplam 9 haneli rakam grubu tamamlandıktan sonra atamalar başladı.



Kura sonucunda 7 bin 81'i ilk atama, 434'ü açıktan atama, 86'sı kurumlararası atama, 48'i de milli sporcu olmak üzere toplam 8 bin 141 adayın ataması gerçekleştirildi. Taban puanlar İngilizce'de 74.8, Kimya'da 99.2, Matematik'te 88.5, Sınıf Öğretmenliği'nde 81.3, Sosyal'de 83.3, Tarih'te 83.7 olarak gerçekleşti.



Çelik, atanan bazı adaylarla ve aileleriyle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.



Adaylar atama sonuçlarını Bakanlığın www.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenebilecekler.

