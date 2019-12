-8 BİN KİŞİ ÖNÜNDE İMZA TÖRENİ BURSA (A.A) - 31.03.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kulüple olan sözleşmesini 2014 yılı mayıs ayına kadar uzattı. Bursa Atatürk Stadı'nda gerçekleşen imza töreninde Bursasporlu taraftarlar Ertuğrul Sağlam'ı yalnız bırakmadı. Saha ortasına oluşturulan platformda gerçekleşen imza törenini, tribünleri dolduran 8 bini aşkın Bursaspor taraftarı izledi. Taraftarlar, yağmur altında gerçekleşen imza töreni öncesi tribünlerde, ''Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağman yağmurda, şimdi sıra geldi imza atmaya, seni seviyoruz Ertuğrul hoca'', ''Söyleyin kimde var böyle bir adam, adam gibi adam Ertuğrul Sağlam'' tezahüratlarını hep bir ağızdan söyledi. İmza töreni öncesi skorboard olarak kullanılan ekranda, Ertuğrul Sağlam'ın görüntüleri yayınlandı. İmza töreninde Bursa Valisi Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı da hazır bulundu. Yazıcı'ya taraftarlar büyük ilgi gösterin, tribünlere çağırarak alkışladı. Ertuğrul Sağlam'ın anons edilmesiyle tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Tribünlerde meşaleler yakılıp, konfetiler atılırken, ''Sonsuza kadar, sonsuza kadar Ertuğrul hocayla sonsuza kadar'' tezahüratları yapıldı. Sağlam'ı, tribünlere çağıran taraftarlar, genç teknik adamı uzun süre ayakta alkışladı. -YAZICI: ''GÖNÜLLERDEKİ MUKAVELENİN UCU AÇIK'' Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı da Ertuğrul Sağlam ile sözleşmelerinin bir süresi olduğunu, ancak gönüllerdeki mukavelenin ucunun açık olduğunu söyledi. Ertuğrul Sağlam ile sözleşme uzatmak için yaptıkları görüşmenin 5 dakika sürdüğünü anlatan Yazıcı, şunları söyledi: ''Bugün burada, elde edilen başarının büyük pay sahibi Ertuğrul Sağlam'ın imza töreni için bir aradayız. Hocamızla hiçbir zaman sıkıntımız olmadı. Her zaman o bizi anladı, biz onu anladık. Bursa onu sevdi, o da Bursa'yı sevdi. Bu büyük başarı kenetlenerek geldi. Burada valimiz ve belediye başkanımızla birlikteyiz. Hep söyledik, Bursa tek vücut olursa karşısında kimse duramaz. Geçen sene durabildi mi? Bundan sonra da destek devam ederse çok güzel günler yaşarız. Şampiyon Bursaspor'un bundan sonraki hedefi de hep zirve olacak, zirve olmalıdır. Tarihe geçen bir takımın, tarihe geçen bir ismidir Ertuğrul Sağlam. İnşallah nice başarılara, şampiyonluklara, kupalara birlikte yürüyeceğiz.'' -SAĞLAM: ''BİZ BURSA'YA ALLAH'IN BEREKETİYLE GELDİK'' Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da zirve yarışında olmak, şampiyonluklar yaşamak için bundan sonda daha fazla çalışmak, daha fazla fedakarlık yapmak zorunda olduklarını söyledi. Bursaspor ile anlaşmak için Bursa'ya geldiği 2 Ocak 2009 tarihinde de çok yağmur yağdığını ifade eden Sağlam, şöyle devam etti: ''Biz Bursa'ya Allah'ın bereketiyle geldik. Geçen 2,5 yıl çok bereketli geçti. Bugün de yağmurlu bir gün. İnşallah bundan sonra da aynı bereket devam eder. Tarihi başarılarla dolu 2,5 yıllık süreçte bizden desteklerini esirgemeyen, valimize, belediye başkanımıza, başkanımız İbrahim Yazıcı ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gerçekten yönetim bize çok rahat çalışma ortamı sundu ve bununla beraber başarı geldi. Teknik ekibime de teşekkür ediyorum. Kulüp müdürü, personelimizin de başarıdaki payı büyük. Ancak başarıdaki en büyük pay futbolcu kardeşlerimizin. Bu başarıda şehir bütünleşmesi de çok önemli rol oynadı. İyi günde, yağmurda, çamurda desteğini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan siz taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık başka hedeflerimiz var. Bursa'yı nasıl bir 'Avrupa takımı yaparız', onu düşünüyorum. Bunu her beraber yaparız inşallah. Bundan sonra daha fazla çalışmak, fedakarlık yapmak zorundayız. O yüzden işimiz kolay değil, Allah yardımcımız olsun.'' Sağlam, daha sonra futbolcuları sahaya davet etti. Futbolcular da tribünlerce uzun süre alkışlandı.