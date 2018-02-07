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8 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin, Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki (TEKNOKENT) binasında faaliyet gösteren bir bilişim firmasına  düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 8 bin adet elekt

07 Şubat 2018 20:02

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polisin, Pamukkale Üniversitesi\'nin (PAÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi\'ndeki (TEKNOKENT) binasında faaliyet gösteren bir bilişim firmasına  düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 8 bin adet elektronik sigara ve likit ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, PAÜ Teknokent binasında faaliyet gösteren bir bilişim firmasında gümrük kaçağı elektronik sigara ve likitleri bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine dün söz konusu firmaya operasyon düzenlendi.
Firmada ve deposunda yapılan aramada ele geçirilen 8 bin adet elektronik sigara ve likite el konuldu. Firma sahibi gözaltına alındı. Poliste ifadesine başvurulan firma sahibi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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