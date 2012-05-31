8 bin hektar orman yok olmaktan kurtarılabilir

FiloTürk, müşterilerine sunduğu sistem sayesinde, araç takip kullanımı öncesi günde 35 dakika olan rölanti süresini 12 dakika azaltarak 23 dakikaya inmesini sağladı.

Günde sağladığı 12 dakikalık rölanti tasarrufu sayesinde bir araçtan yılda 346 kilogram daha az karbondioksit salınımı sağlayarak 1 ağacı çevreye kazandıran FiloTürk, bu sayede sistemine kayıtlı 110.000 araç ile bir yılda 110.000 ağacı yok olmaktan kurtardı.

FiloTürk Genel Müdürü Adil Masaracıoğlu araç takip sistemleri sayesinde sağlanan yakıt tasarrufunun çevreye önemli katkıları olduğunu belirterek "Şirketlerin işini iyi yapma ve karlılığın ötesinde sorumluluklar üstlenmesi gerektiği bir çağdayız. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak öncelikli hedefimiz olmalı. Bu hedef doğrultusunda atılacak en somut adımlardan biri karbon salınımını azaltmak. Araç takip sistemleri de karbon salınımını azaltma konusunda önemli katkılar sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda, hizmet verdiğimiz araçlarda günde ortalama 35 dakika olan rölanti süresini 12 dakika indirerek, sağladığımız yakıt tasarrufu ve karbon salınımındaki azalma ile her yıl, 110 bin ağaçlık bir ormanı çevreye kazandırıyoruz"dedi.

8 bin hektar ormanlık alanı kurtarmak mümkün

En basit tanımı ile, araçlara takılan birimler sayesinde GPS uydularından alınan konum bilgilerinin 7 gün 24 saat internet üzerinden takip ve kontrol edilmesi olarak tanımlanan araç takip sistemlerinin kullanıcılarına sağladığı faydaların başında yakıt tasarrufu geliyor.

FiloTürk tarafından sunulan Araç Takibi ve Filo Yönetim Sistemi'nin işletmelerin değerli yüklerini, sahada görev yapan filolarını ve elemanlarını, internet üzerinden her an izlemelerine olanak sağladığını belirten FiloTürk Genel Müdürü Adil Masaracıoğlu; "Sahadaki araçları kontrol altına almayı ve denetlemeyi sağlayan sistem sayesinde sürücülerin sürüş karakteri izlenerek aşırı hızlı kullanımın, rölantide gereksiz yere çalıştırmaların ve ani hızlanmaların önüne geçiliyor, agresif araç kullanımı gibi gereksiz yakıt tüketimini etkileyen faktörlerin kontrol altına alınması sağlanıyor. Müşterilerimiz için geliştirdiğimiz FiloRapor ile araçların rölanti zamanları, yakıt tüketimleri ve mesai dışı araç kullanımları özel olarak raporlanıyor ve rapor sayesinde gerekli önlemlerin alınarak akaryakıt tüketiminin ve dolayısıyla karbondioksit salınımının azalması sağlanıyor" dedi.

Türkiye'de 14 milyonun üzerinde araç bulunduğunu belirten Masaracıoğlu; "Türkiye'de bulunan araçların 8 milyonunu ticari araçlar oluşturuyor. Tüm ticari araçlarda araç takip sistemlerinin kullanıldığını düşünürsek ortaya çok ciddi rakamlar çıkıyor, yalnızca araç takip sistemleri sayesinde sağlanan yakıt tasarrufuyla 8 bin hektarlık ormanlık alanı kurtarmak mümkün" dedi.

*Bir araç günde 12 dakika rölantide bekleyerek ayda 12, yılda 144 litre gereksiz yakıt harcamaktadır. 144 litre yakıt 346 kg karbondioksit salınımı anlamına gelmektedir. 346 kilogram karbon emisyonunu telafi etmek için bir ağaç dikmek gerekmektedir. FiloTürk'ün 110.000 araçta sağladığı günde 12 dakikalık rölanti tasarrufu ile yılda 110.000 araç kurtarılmaktadır. Türkiye'de 8 milyon ticari araçta bu sistemlerin kullanılması ile 8 bin hektar orman yok olmaktan kurtarılabilecektir.