8 bin dolarlık elbise kuyruğu

2003 yılında Washington Post, tanınmış bir Türk’ün dünyanın en ünlü terzisi Huntsman’den binlerce dolarlık 30 takım sipariş ettiğini yazmıştı. “Kim bu cici bey” başlığıyla verilen haberden 6 yıl sonra Huntsman’in kapısını Vatan gazetesinden Jan Devletoğlu çaldı. Ve öğrendi ki Türkiye'den son 3-4 ayda siparişler çok fazla artmış, hatta bazısı geri çevrilmiş.



Londra’nın soylu terziler sokağının ünlü terzisi, iş adamlarından ekonomik krizde ayakta kalmayı başaran ünlü bankacılara lordlardan Hollywood aktörlerine kadar yüzlerce ünlüye altın kol düğmeli, sırma yakalı özel dokunmuş ipek astarlı, her metrekaresinde Huntsman rumuzlu özel kaşmirin ve yünün en nadidesinden dokunmuş kumaşlardan takım elbiseler dikmeye devam ediyor. Üstelik siparişler o kadar çok ki yetiştirmekte zorluk çekiyor. Huntsman’in azalmayan hatta krizle birlikte artan müşterilerinin hatırı sayılır bir bölümü de Türkler.



Huntsman’in isimsiz Türk müşterileri her zaman var. 20’den az olmadığı hatta fazla bile olabileceği kesin. Huntsman’in müşteri grubunun yaş ortalaması ise 50. En genç müşteri 30, en yaşlısı ise bu yıl 76’ncı yaşını kutluyor.





İşte Devletoğlu’nun Huntsman ile röportajından ilginç bölümler:



Ekonomik kriz sizi nasıl etkiledi?



Şu ana kadar hiç etkilenmedik hâlâ dünyanın dört bir yanından ünlü müşterilerimiz var. Noel ve yılbaşı için çok yoğunuz. Hatta son 3-4 ay siparişler o kadar arttı ki zamanında yetiştirmek için büyük gayret sarfettik. Bazı siparişleri geri çevirdik. Bazılarını ileri tarihlere erteledik. 2009 yılı için çok umutluyuz. Bizim pazarımız çok kuvvetli. 2009 yılının ilk 6 ayı aynı tempoda gider sanırım. Krizin ’k’ sı yok. Ama ondan sonrası için ‘bekle ve gör’ demek yerinde olur.



Müşteri profilinizde bir değişiklik oldu mu?



Hayır, aynı müşteriler artı olarak yenileri var. Ünlü sanayiciler, iş adamları, politikacılar ve elbette Hollywood.



Peki ya fiyatlar? Sıradan takımlar 5 bin dolardı, arttı mı?



Çok sayılmazsa da biraz arttı. Şu anda ortalama bir takım 8 bin dolar. Çok özel kumaşlarımız var örneğin exclusive Huntsman için dokunmuş kumaşlardan dikilen takımlar 20 bin dolar. Bu serinin en pahalı kumaşı Huntsman için özel dokunan nadide kumaştan dikilen bir takım 30 bin dolara satılıyor.



50 kişi çalışıyor



Huntsman’da 50 kişi çalışıyor. Bir başmakasçı var. Görevi sadece kumaş kesmek. Baş cerrah gibi çalışıyor. 1mm’lik yanlış bir makas hareketi 20 bin dolarlık kumaşın atılmasına yol açıyor. Her Huntsman etiketinde Rolls Royce ve Aston Martin otomobillerdeki gibi makasçının adı ve soyadının baş harfleri var.



Özel kumaştan üretilen takımı 17 kişi giyiyor



- Huntsman takımlarının özelliği kumaşlarından başlıyor. Huntsman’in tüm özel kumaşları sadece 60 metre üretiliyor.



- Huntsman imzalı bir takım elbisenin ortalama 3.5 metre kumaştan çıktığı düşünülürse her özel üretilen kumaştan dikilen takım elbise dünyada sadece 17 kişinin üzerinde bulunuyor. Bazı müşteriler tüm topu alıp dünyada kendinden başka kimsede bulunmayan bir kumaştan dikilen elbisenin sahibi oluyor.



- Huntsman müşterisi arzu ederse ceketinin düğmeleri altın ve gümüş bile olabiliyor. Pırlanta isteyen henüz çıkmamış ama zaten pırlantalı düğmeye de sıcak bakılmıyor.



Türkler son 4 ay çok sipariş verdi



Peki ya Türk ünlüler?



Elbette hepsi hâlâ bizim devamlı müşterilerimiz arasında. Londra’ya iş için geldiklerinde mutlaka bizi ziyaret eder, birkaç parça diktirirler. Özel olarak gelenler de var.



15-20 takım birden diktiren ünlü hâlâ aynı hızda devam ediyor mu?



Neden gelmesin? Huntsman tarihinde memnun olmayan tek bir müşteri yok ki.



Türkler bayram için mi Noel için mi yoksa yeni yıl için mi diktirdiler?



Söylediğim gibi detaylı bilgi vermiyorum ama son 4 ay sipariş açısından en yoğun dönemdi.