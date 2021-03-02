8 bin 292 IŞİD'li sınır dışı edildi

Emniyet güçleri, IŞİD'e karşı son iki ayda 42 ilde 125 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 215'i yabancı uyruklu olmak üzere 323 kişi yakalandı. Bugüne kadar 102 farklı uyruktan 8 bin 292 kişi sınır dışı edildi.

Ankara ve İstanbul başta olmak zere birçok ilde IŞİD'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Ankara'da geçtiğimiz hafta 24 IŞİD'li gözaltına alındı. Yılbaşından bu yana 42 ilde gerçekleştirilen 125 operasyonda, 108'i Türk, 215'i yabancı uyruklu olmak üzere 323 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 30 ilde 64 noktada Hudut kapıları, otogar ve havalimanlarında çatışma bölgelerine geçme arayışında olduğundan şüphelenilen binlerce şahıs kontrol edildi ve bunların önemli kısmının ülkeye girişi engellendi ya da geldikleri ülkeye gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.

Ayrıca bugüne kadar toplam 102 uyruktan 8 bin 292 kişinin sınır dışı edildiği öğrenildi.





