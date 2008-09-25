Yoksulluğun pençesinde kıvranan vatandaşların kimi hiç değilse bir öğün karınlarını doyurabilmek için soluğu iftar çadırlarında alıyor. Kimi ise komşularının desteğiyle iftar sofralarını kurabiliyor.



Milli gazetenin "8 baş nüfus 1 tabak bulgur" başlığıyla verdiği haberde, dar gelirli vatandaşlların içinde bulunduğu durum anlatılıyor.



Adanalı, 8 kişilik Mutlu ailesi de, komşu desteği ile iftar sofralarına koyabildiği etsiz bulgur pilavı, domates ve ekmekten oluşan menü ile iftarını açıyor.



7 aydır işsiz



Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde, 6 çocuğuyla yaşayan Selim Mutlu (57), inşaatlarda günlük yevmiye ile çalıştığını, ancak sektördeki durgunluk nedeniyle yaklaşık 7 aydır işsiz olduğunu söyledi.



‘Buna da şükür’



Bir birikimi olmadığı için uzun süredir evlerine yemeklik malzeme alamadıklarını bildiren Mutlu, geçimlerini ise komşu yardımları ve az da olsa eşinin terzilik gelirinden sağladıklarını belirtti. Sonuna yaklaşılan ramazan boyunca iftar ve sahurda genellikle, bulgur pilavı, makarna, çorba ile domates, salatalık gibi mevsimsel ucuz sebzeler yiyebildiklerini anlatan Mutlu, ''7 aydır işsizim, bu iftar soframızı etsiz bulgur pilavı, domates ve ekmekle açtık. Ama buna da şükür'' dedi.



‘Çocuklar sık sık hasta oluyor’



Çocuklarının, et, süt, yumurta gibi hayvansal gıdalardan mahrum kaldığı için bir yandan da hastalıklarla mücadele ettiklerini belirten Mutlu, şöyle konuştu: ''Yeterli gıda alamadığımız için çocuklar sık sık hasta oluyor. Uzun zamandır işsiz olduğumdan düzenli bir gelirimiz yok. Eşimin komşulara diktiği bir kaç parça kıyafetten elde ettiği gelir ise ancak çocukların masraflarına yetiyor. Ramazan nedeniyle komşulardan aldığımız destekle iftar ve sahur yapıyoruz.''



‘Kalıcı iş istiyor’



Kısıtlı imkanlarla da olsa, ailesi için bulgur pilavı ve dilimlenmiş domatesten oluşan bir sofra hazırlayan anne Müşeverat Mutlu ise eşine kalıcı bir iş istiyor. 6 çocuğuyla zor günler geçirdiklerini anlatan anne Mutlu, ''Her anne gibi ben de çocuklarıma daha zengin sofralar hazırlamak istiyorum ama ancak buna gücümüz yetiyor. Önümüz bayram, çocuklar da, ben de bayramlık değil, eşime iş bulunmasını istiyoruz'' diye konuştu. Annesinin kucağındaki 8 aylık Büşra ile kardeşleri Havre (16), Haris (13), Kasım (10), Şebap (9) ve Camiya (8) ise yaşadıklarından habersiz, bulgur pilavı ve domates ile hazırlanan iftar sofrasında mutlu oluyorlar.





