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8 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kasten öldürme ve dolandırıcılıktan suç kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Tahir Eren (60), polisin operasyonuyla yakalandı

23 Aralık 2018 01:00

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, kasten öldürme ve dolandırıcılıktan suç kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Tahir Eren (60), polisin operasyonuyla yakalandı. Tahir Eren\'in üzerinde yapılan ilk aramada, sahte kimlik ele geçirildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir kasten öldürme ve dolandırıcılık suçundan aranan Tahir Eren\'in İzmir\'e geleceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tahir Eren\'i kente girdiği andan itibaren teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre sonra operasyonu başlatan ekipler, Tahir Eren\'i Karabağlar ilçesi Halide Edib Adıvar Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Tahir Eren\'in üzerinde yapılan ilk aramada, Ramazan Temel adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis kararı bulunan Tahir Eren, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Eren, tutuklandı.

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