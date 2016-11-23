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Eğitim

8 aylık yasağın ardından Şırnak'ta ilk TEOG sınavı

Yasak süresi boyunca çevre il ve ilçelerde oturan öğrenciler, sınava yeteri kadar hazırlanmadıklarını söyledi

23 Kasım 2016 18:32

Şırnak'ta, 14 Mart'ta başlayan ve 14 Kasım'da kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağından sonra ilk kez TEOG sınavı yapıldı.

TEOG sınav maratonunun ilk oturumu bugün 09.00'da Türkçe sınavı ile başlarken, Şırnak merkez ve bağlı köylerde 1581 öğrenci sınava girdi.

DHA'nın haberine göre, öğrenciler ilk gün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava girerken, Şırnak merkez ve bağlı köylerde toplam 38 okulda, 1581 öğrencinin sınava girdiği belirtildi. Şırnak genelinde ise bugün ve yarın 232 okulda 11 bin 555 öğrenci sınava gireceği belirtildi. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri dışarıda onları bekledi. Yasak süresi boyunca çevre il ve ilçelerde oturan öğrenciler, sınava yeteri kadar hazırlanmadıklarını söyledi.

Şırnak'taki yasak süresi boyunca Van'da ikamet eden ve yasağın kalkmasından sonra Şırnak'a gelen Nihat Mert Barkın ise, "Kurtuluş Orta Okulu'ndayım. TEOG sınavına girdik. Muğla Fen Lisesini kazanmak istiyorum. Matematik ve Din Kültürü sınavları kolaydı. Az çok zorlandığımız Türkçe'ydi. Sınava girdik kazanmak istiyoruz" dedi.

Emrah Ertak da, "Sorular kolaydı. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Anadolu lisesine gitmek istiyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne gitmek istediğini ifade eden Nazar Yiğit de, "Sınavım çok iyi geçti. Hiçbir ders zor değildi. Sadece biraz Din Kültürü'nde zorlandım" diye konuştu.

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Şırnak8 aylık yasakilk TEOG sınavı

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