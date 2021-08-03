8 aylık oğlu yaşam mücadelesi veren anneden 'organ bağışı' çağrısı: Belki de saatleri var oğlumun

Kalp yetmezliği ile dünyaya gelen minik Agah, 8 aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Beş gün önce kalbi duran Agah’ın organ nakli olması gerekiyor. Agah’ın annesi Esra Gökalp, organ bağışı çağrısında bulunarak, “Bir annenin yavrusu için umudu hiç bitmez. Aylar, haftalar var diye beklerken şimdi belki de saatleri var oğlumun” dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 8 aylık Agah Gökalp, doğuştan kalp yetmezliği hastası. Yaşam mücadelesi veren Agah’ın organ nakli olması gerekiyor. Ancak Koronavirüs pandemisinin de etkisiyle bağışlar yavaşladığı için uygun kalp bir türlü bulunamadı. Beş gün önce kalbi duran Agah, doktorların müdahalesiyle yaşama yeniden tutundu. Yoğun bakımda olan Agah, kalp naklini bekliyor.

"8 aydır yaşam mücadelesi veriyor"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Agah’ın annesi Esra Gökalp, tek çocuğunun kalp yetmezliği hastası olduğunu hamileyken öğrendiğini söyleyerek, “Doğum yaptığım günden itibaren Agah hastanede tedavi görüyor. Agah, 8 aydır küçücük bir hastane odasında yaşam mücadelesi veriyor. Ben bir anne olarak oğlumun bütün yaşam mücadelesine tanıklık ediyorum” dedi.

"5 gün önce kalbi durdu"

Anne Gökalp, doktorların çabalarına karşın Agah’ın kalbinin her geçen gün daha da yorulduğunu belirterek, “Agah, şu an yoğun bakımda. 5 gün önce kalbi durdu. Çok şükür hayata döndü. Şu anda yüksek dozlu ciddi ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçlar, Agah’ın iyileşmesi için değil sadece hayata tutunması için. Tek tedavi şansımız var, o da kalp nakli. Maalesef Türkiye’de, özellikle de bebeklerde kalp çok zor bulunuyor. Agah’ın çok acil kalp nakli olması gerekiyor. Ben bebeğimin bir şansı daha olmasını istiyorum. O yüzden sesimi duyan herkesten yardım bekliyorum” diye konuştu.

Anne Gökalp, çocuğuna uygun kalbin bulunması için organ bağışı çağrısında bulunarak, “Bir annenin yavrusu için umudu hiç bitmez. Aylar, haftalar var diye beklerken şimdi belki de saatleri var oğlumun” dedi.