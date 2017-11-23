8 aylık Hatice bebek yaşama tutunamadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 11 gün önce kanepeden düşerek yaralandığı söylenen Suriyeli 8 aylık Hatice El Selame tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Hatice bebeğin annesi 18 yaşındaki Meryem El Selame, babası 19 yaşındaki Mutaz El Selame ile aynı evde yaşayan dedesi, babaannesi ve kuzeni ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen aile çıkarıldığı savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 11 Kasım tarihinde merkez Meram İlçesi Pirebi Mahallesi Handan Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Meryem ve Mutaz El Selame tek çocukları olan 8 aylık Hatice bebeğin kafasının üzerine kanepeden düştüğünü ileri sürerek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Hatice bebek bir gün burada kaldıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. 10 gün boyunca burada tedavi gören Hatice bebek dün öğlen saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsi sonucu Hatice bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine savcılık ailenin gözaltına alınmasına karar verdi. Polis, Hatice bebeğin annesi Meryem, babası Mutaz El Selame ile aynı evde yaşayan dedesi, babaannesi ve kuzeni gözaltına aldı. Poliste ifadeleri alınan aile sevk edildikleri Adliye\'de çıkarıldıkları savıcılıık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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